上海海洋水族館を見学する外国人観光客。（８月２７日撮影、上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海9月2日】中国上海市を7月に訪れたインバウンド客（入境観光客）は68万人を超え、前年同月比33.8％増えた。うち外国人は40.8％増の49万1千人だった。1〜7月のインバウンド客は前年同期比37.0％増の483万9千人、うち外国人は51.5％増の361万2千人となった。上海市文化・観光局が明らかにした。短期ビザ免除の対象国拡大を受け、