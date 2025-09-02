【BLマンガプロデュースブランド「Blend」をローンチ】 9月1日 発表 ナンバーナインは、BLジャンルのマンガに特化したプロデュースブランド「Blend」を9月1日よりローンチした。 同社は、商業・同人を問わずすべてのマンガを電子コミック配信するデジタル配信サービス「ナンバーナイン」にて、作品を読者に届けるために様々な販促活動を行なってき