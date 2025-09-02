２日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発。日銀による早期の追加利上げ観測がやや後退したほか、この日に実施された１０年債入札が強い結果となったことが相場を押し上げた。 前日の欧州市場でドイツやフランスの長期金利が上昇したことが円債の重荷となったが、債券先物は寄り付き直後に１３７円２３銭まで軟化したあとは押し目買いで切り返し。氷見野良三副総裁の道東地域金融経済懇談会における挨拶文が日銀のホ