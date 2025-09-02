2日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日清算値比100円高の4万2350円で取引を終えた。出来高は2万3606枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万2310.49円に対しては39.51円高。 株探ニュース