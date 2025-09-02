ボートレース芦屋の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は２日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が出そろった。宮脇遼太（２７＝福岡）は３日目終了時点で得点率２０位。予選ラストの４日目８Ｒ４号艇の一戦では準優入りへ１着が欲しい厳しい条件の中、４コースカドからコンマ１１のトップスタートを決めるとまくり一撃で今節初白星を奪取。見事に準優のイスを自力で確保した。レース後は「準優に間に合ってホッとしている