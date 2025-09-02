アンドエスティＨＤがこの日の取引終了後、８月度の月次売上高を発表しており、既存店売上高は前年同月比４．４％増と３カ月売りに前年実績を上回った。 前年に比べて休日が１日多かったことで１．３ポイントのプラス影響があったと試算されることに加えて、気温の高い日が続いたことや、夏休みの外出需要もあり夏物商品の販売が好調だった。また、月後半では秋物商品の比率も上昇した。なお、全店売上高は同９．６％増だっ