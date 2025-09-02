広島県知事選（１０月２３日告示、１１月９日投開票）に、前副知事の横田美香氏（５４）が２日、無所属で出馬する意向を明らかにした。知事選の出馬表明は初めて。４期目の湯崎英彦知事（５９）は８月に不出馬を表明している。横田氏は県庁で記者会見し、湯崎知事から打診があり、出馬を決意したと説明。「人口減少対策や核兵器廃絶を求める取り組みなどを継承し、発展させたい」と誓った。横田氏は同県呉市出身で東京大法学