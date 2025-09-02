2日15時45分、TOPIX先物期近2025年9月限は前日清算値比18.5ポイント高の3085ポイントで取引を終えた。出来高は4万1576枚だった。この日のTOPIXの現物終値3081.88ポイントに対しては3.12ポイント高。 株探ニュース