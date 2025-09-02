2日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比190ポイント高の2万7685ポイントで取引を終えた。出来高は2107枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万7647.13ポイントに対しては37.87ポイント高。 株探ニュース