岐阜県本巣市の川岸で愛知県の女性（53）の遺体が遺棄された事件で、岐阜県警は殺人容疑で、岐阜市の男（55）と同居する内縁関係の女（35）を3日にも再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で2日分かった。