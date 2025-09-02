歌手のEXILE TAKAHIRO（40）が、念願だったという出来事を明かし、妻で俳優の武井咲（31）が反応するなど、様々な反響が寄せられている。【映像】妻・武井咲が反応したTAKAHIROの投稿（複数カット）2017年9月に武井との結婚を発表したTAKAHIRO。7歳と3歳、2025年2月に誕生を報告した女の子と3人の娘を育てている。Instagramには「目標は いつか背中でくるみを割ることです」とコメントした、鍛えあげた背筋を披露している写真