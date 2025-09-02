2日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年9月限は前日清算値比2ポイント安の774ポイントで取引を終えた。出来高は2877枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値774.48ポイントに対しては0.48ポイント安。 株探ニュース