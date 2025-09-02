2日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年9月限は前日清算値比8.5ポイント安の1926ポイントで取引を終えた。出来高は384枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1926.22ポイントに対しては0.22ポイント安。 株探ニュース