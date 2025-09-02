韓国の人気女優・パク・ミニョン（３９）の主演ドラマ「コンフィデンスマンＫＲ」（Ａｍａｚｏｎプライム、６日より世界一斉配信）の制作発表会が１日にソウルで行われ、特別出演した俳優のイ・イギョン（３６）はパク・ミニョンの推薦だったと、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。同作は、長澤まさみが主演を務め人気を博した「コンフィデンスマンＪＰ」の韓国版で、パク・ミニョンはダー子のポジションであ