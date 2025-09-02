ドジャースの大谷翔平投手は今季、8月終了時点で134試合に出場。打率.276、45本塁打、85打点、17盗塁、OPS.986の好成績で強力打線をけん引している。月間打率.204と苦しんだ7月から回復を見せ、8月は打率.306、7本塁打、OPS1.020、月別では今季最多の23四球を記録した。8月の大谷は、ストライクゾーンの見極めに優れていた点が成績回復の一因に挙げられる。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』