「TKMT」ポロシャツラインナップ（提供：高松市） 高松市の公式ロゴマーク「TKMT」をあしらったオリジナルのポロシャツが販売されます。 「TKMT」は、高松市のシティプロモーション推進を目的に2月に作られたロゴマークです。 高松市はロゴマークの知名度向上や魅力発信につなげようと、職員用のポロシャツを作製。6月以降、着用しています。 そうした中、市民からも「購入したい」との問い