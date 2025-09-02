放送プロデューサーのデーブ・スペクターが2日、X（旧ツイッター）を更新。この日、サントリーホールディングスが会見を開き、違法な成分が含まれると疑われるサプリを入手したとして、警察の捜査を受けた新浪剛史会長が辞任を発表した直後に、すかさず反応。「辞任した新浪剛史会長がサントリーだけにサジを投げた」と投稿した。投稿は、サントリーの創業家が佐治（さじ）家であることを踏まえ、ギャグを織り込んで速報したとみら