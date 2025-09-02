◆イースタン・リーグ巨人―ヤクルト（２日・Ｇタウン）巨人の佐々木俊輔外野手がイースタン・ヤクルト戦の試合前練習から２軍に合流した。１日に出場選手登録を抹消されていた。７月４日に再昇格後、同１１〜１３日のＤｅＮＡ戦（横浜）では３戦連続マルチ安打を放つなど存在感を放ったが、最近出場６試合で９打数無安打だった。代わって平内龍太投手が、この日のヤクルト戦（京セラドーム）から１軍に合流している。