2025年6月よりアニメが配信された、タイザン5『タコピーの原罪』（集英社）。「少年ジャンプ+」での連載時から注目を集め「このマンガがすごい！2023」「マンガ大賞2023」にノミネート。累計発行部数は145万部超を記録している（2025年5月現在）。ちなみに「累計発行部数」は作品全体の発行部数を指すが、本作は上巻・下巻の2冊しか刊行されていない。 【画像】『タコピーの原罪』タコピーが「旅」で訪