長崎県の大石賢吾知事（左）を表敬訪問したサッカー女子日本代表のニールセン監督＝2日、長崎県庁サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のニールセン監督は2日、長崎県の大石賢吾知事を表敬訪問した。11月29日に長崎市のピーススタジアムbySoftBankで行われるカナダ代表との国際親善試合を控え「来年3月のアジア・カップ前では最後の親善試合。全力で戦う姿勢を見せたい」と意気込んだ。大石知事は「本当にうれしくワクワ