【モデルプレス＝2025/09/02】モデルの藤井サチが1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのとうもろこしご飯を公開し、話題を呼んでいる。【写真】藤井サチ「食欲そそる」と話題の手作りご飯◆藤井サチ、土鍋で炊いたとうもろこしご飯披露藤井は「とうもろこしご飯」と添え、土鍋で炊いたご飯を公開。芯とともに炊いており、こんがりとしたおこげも見えている。この投稿に、ファンからは「季節感があって素敵」「おこげ、