テニスの全米オープン・ジュニア1回戦でリターンショットを放つ五藤玲奈＝1日、ニューヨーク（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン・ジュニアは1日、ニューヨークで行われ、女子シングルス2回戦で沢代榎音（HYSTA）が勝って3回戦に進んだ。五藤玲奈（ラスタットTC）は1回戦を突破した。男子シングルスは田畑遼（むさしの村ローンク）富沢直人（A＆ATA）が2回戦で敗退した。