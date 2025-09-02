経済産業省は2日、三菱商事が秋田、千葉両県沖で進めていた洋上風力発電事業から撤退したことを受け、両県で近く法定協議会を開くと明らかにした。三菱商事が撤退に至った理由を説明するほか、地元からの要望を聞き取る。