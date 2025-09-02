北海道付近にかかる前線や低気圧の通過により、道内は大気の状態が非常に不安定となっています。昨日(1日)からの雨量が多くなっている道南では2日夜にかけて土砂災害や低地への浸水、河川の増水に警戒して下さい。前線の活動が弱まる明後日4日(木)以降は、道内は晴れ間の出る日が多くなりそうです。道南では2日夜にかけて土砂災害や河川の増水などに警戒を北海道付近には昨日(1日)から今日(2日)にかけて前線がかかり、南から流れ込