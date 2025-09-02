サントリーホールディングスは２日、新浪剛史会長が１日付で辞任したと発表した。新浪氏が購入したサプリメントについて警察による捜査を受けたことを受け、辞任を申し出た。記者会見で山田副社長は「２２日の外部弁護士による新浪氏へのヒアリングでは、今回の捜査は、新浪氏が購入したサプリメントに関するものと判明した」と話した。鳥井社長は「捜査結果を待って判断した方が良いという意見もあったし、捜査が入ったとい