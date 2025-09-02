¡þ¥×¥íÌîµå¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð 9-0 ¥í¥Ã¥Æ(2Æü¡¢¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯)À¾Éð2·³¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ2·³¤òÁê¼ê¤Ë´°Éõ¾¡Íø¡£Åê¼ê¿Ø¤¬8²ó2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ÈÁê¼êÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÃæ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ã·Æ£ÂçæÆÁª¼ê¤ÈÃçÅÄ·Ä²ðÁª¼ê¤¬2¿Í¤Ç7ÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤ÉÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤ÏÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¡£ÀèÆ¬¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³¤Ç¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢3ÈÖ¡¦ÃãÃ«·òÂÀÁª¼ê¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤é¤ì¤ë¤â¡¢8µåÌÜ¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â4²ó¤Þ¤Ç»°¼ÔËÞ