２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２１円７０銭（０・２９％）高の４万２３１０円４９銭だった。３営業日ぶりに値上がりした。前日の欧州市場で主要指数が上昇した流れを引き継ぎ、東京市場でも買いが先行した。前日に値下がりした商社株や一部の半導体関連株が買われたほか、為替の円安傾向もあって自動車などの輸出関連株が値上がりした。一方、米国の休場日明けで大きな買い材料に乏しく、