タレントの鈴木紗理奈が２日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、自民党の両院議員総会のニュースに「（自民党が）変わろうとしても多分無理やと思う」と述べ、若手にすべてを任せるほどの改革がなければ「自民党に期待したい気持ちにはなかなかならない」とした。この日は、自民党の両院議員総会の模様を放送。石破総裁は自身の責任について「国民の期待にこたえられなかったこと、同志を失ったこと、それは