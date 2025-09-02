大雨のためJRの一部列車で運休などが発生しています。JR東日本秋田支社によりますと、大雨の影響で、午後3時35分現在、以下の列車に運休などが発生しています。〇秋田新幹線秋田ー大曲午後1時半ごろから運転見合わせ・上り線こまち30号（秋田午後3時6分発）と下り線こまち39号（東京午後7時20分発））が全区間で運休・上下線合わせて6本で秋田ー盛岡で区間運休発生〇奥羽線秋田ー刈和野午後1時半ごろから運