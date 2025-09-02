野菜づくり講師はたあきひろの『コップひとつからはじめる 自給自足の野菜づくり百科』（内外出版社）が話題となっている。 【画像】はたあきひろの始めやすい野菜作りのコツ 昨今、物価高や連日暑さが厳しい影響から、野菜の価格が高騰し、旬の夏野菜までも収穫が少なく、例年よりも価格が上がっている。その影響もあり、家庭菜園の人気が復活。それに伴い、野菜づくり講師はたあきひろの『コップひとつからはじめる 自給自