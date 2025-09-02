女優の麻生久美子（47）が2日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。幼少期の夢を明かした。番組の質問コーナーで「幼稚園の頃から夢があって。その頃はアイドル歌手だった」と明かした麻生。そのため、かつて憧れていた存在としてチェッカーズ、光GENJI、西田ひかるさんの名前を挙げた。しかし「たまたま入った事務所が、歌をやってないところだったっていう。なんか、ツメが甘