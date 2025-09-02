８月２９日未明にすい臓がんのため、８７歳で亡くなった馬主の松本好雄さんに、ＪＲＡの吉田正義理事長が９月２日、追悼のコメントを出した。「競馬界の先達として、また、そのお人柄から尊敬してやまない松本オーナーの訃報（ふほう）に接し、心からお悔やみ申し上げます。ご生前の多大なご功績をしのび、謹んで哀悼の意を表します」