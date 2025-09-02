兵庫県淡路市で９月１日（月）、駐車場でバックで車をとめようとした７１歳女性が、運転席から地面に落ち、死亡する事故が発生しました。女性がドアを少し開けて振り返りながら駐車動作を行っていた姿が映像で確認されていて、“アクセルとブレーキを踏み間違えた結果、タイヤが車止めにぶつかり、そのはずみで外に投げ出され、頭を地面に打ちつけた”とみられています。▽バック駐車時にアクセルとブレーキを踏み間違えか運転