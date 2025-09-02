立命大硬式野球部のエース、有馬伽久（がく）投手（産業社会学部・３年）が９月６日から始まる関西学生野球秋季リーグ戦で、２０１９年春以来の優勝と、防御率０・００の完璧投球を目指す。今春のリーグ戦で最優秀投手賞に輝き、日米大学野球選手権大会の侍ジャパン大学代表にも選ばれたＭＡＸ１５１キロ左腕。「東２世」が初の大学日本一とドラフト１位でのプロ入りをも実現させる。秋のリーグ戦の開幕が迫った朝の立命大・柊