東京証券取引所2日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。前日に500円超下落した反動で、幅広い銘柄に買い戻しが入った。終値は前日比121円70銭高の4万2310円49銭。東証株価指数（TOPIX）は18.69ポイント高の3081.88。出来高は約17億7339万株だった。