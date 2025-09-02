俳優でサックス奏者武田真治（52）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。サックスを持ち込みで生出演し、オープニングから番組テーマ曲をアレンジして演奏した。ゲストとして交流を始めて18年になる舞台演出家宮本亞門氏（67）とともに登場。サックスで番組テーマ曲のさわりを吹いた。直前には火曜レギュラーの声優花澤香菜とブラックマヨネーズ小杉竜一と絡んだが、サックス演奏が思うようにできな