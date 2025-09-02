大阪・関西万博の岡山県ブース大阪・夢洲8月22日 8月22日から3日間、大阪・関西万博に出展した岡山県のブースに延べ7万人以上が訪れたことが分かりました。 岡山県は、8月22日から3日間、大阪・関西万博の屋内展示場にブースを設け、県産品などをPRしました。 県によりますと、屋内展示場を訪れた人は3日間で延べ7万48人で、24日には一時、入場制限がかかったということです。 この屋内