氷見野日銀副総裁発言と日本国債入札が円売り誘う＝東京為替概況 道東金融経済懇親会で氷見野日銀副総裁が講演と会見を行った。先週の中川日銀審議委員が4月に比べて不確実性が下がったと発言したこともあり、利上げに向けた姿勢が期待されていたが、関税の影響はこれから出てくるなど、慎重な発言が目立ち、円売りが優勢となった。 また、12時35分に結果が公表された本日の10年利付国債入札が、応札倍率3.92倍と直