「青年革命家」改め「冒険家」を名乗るユーチューバー・ゆたぼん（16）が2日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、不登校を選ぶ子供たちにメッセージを送った。ゆたぼんは「学校へ行くことは、あなたの義務ではありません。学校へ行くことは、あなたの権利です。でも学校に行かないで大人になってから困っても、この人は責任を取ってくれません！」とし「学校へ行かないことは、あなたの権利」などとつづったユーザーに言及