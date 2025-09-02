「僕の顔も忘れる、言葉も忘れる、大きないびきをしてずっと寝ています」9月1日、こう語ったのは夢グループの石田重廣社長（67）。この日、東京・銀座ブロッサム中央会館で「石田社長の本音トークショー＆歌謡ショー」を行った石田氏。“ずっと寝ている”という現状が明らかになったのは、アルツハイマー型認知症を患っている橋幸夫（82）だ。「橋さんのアルツハイマー型認知症が公表されたのは今年5月20日のこと。公表したのは石