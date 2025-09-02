Photo: 三浦一紀 少しずつではあるけど、暑さが和らぐ日が増えてきました。とはいえ、まだまだ暑い…！夏の終りが近づいている中で、いまから暑さ対策グッズを導入するならできるだけ予算を抑えたいところ。そこで、2000円アンダーで購入できるプロダクトを集めました。もちろん、来年の夏以降も使えそうです。背中に風を。リュックを背負っても熱がこもらない