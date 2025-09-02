14日に井上尚弥VSアフマダリエフボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。井上は14日に、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との団体内統一戦を行う。決戦まで2週間を切り、万全を尽くして「キャリア最大の強敵」との対戦に臨む。ジムでシャドー、ミット打ちなどをこなした井上は取材に応じ、コ