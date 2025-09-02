ティーピーリンクジャパンは8月27日に、BE3600デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム「Deco BE22」の国内向け販売を開始した。価格はオープンで、実勢価格はオンライン限定の1パックが1万3800円前後、Amazon.co.jp限定の2パックが2万5800円前後。●柔軟にWi-Fiのカバー範囲を拡張「Deco BE22」は、最新のWi-Fi 7テクノロジーによって最大3.6Gbpsの高速デュアルバンド通信を実現するメッシュWi-Fi 7システム。4K-QAMやMLOによ