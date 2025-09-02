インスタグラムで報告女子ゴルフでツアー通算2勝をマークしている福田真未（安川電機）が1日、自身のインスタグラムで出産したことを明かした。今年3月に「私事ですが昨年結婚しまして今、新しい命を授かりました」と報告していた福田。それ以来の投稿で「みなさん、お久しぶりです無事に出産を終えましたまた復帰に向けてトレーニングと練習を頑張りたいと思います」とつづった。2011年7月のプロテストに合格した福田