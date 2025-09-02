音楽デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のBro.TOM（ブラザートム、69）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。“心肺停止”した過去を明かす場面があった。バブルガム・ブラザーズは今年デビュー40周年で、相方のBro.KORN（ブラザー・コーン、69）とともに出演。23年に乳がんを公表したコーンが闘病を終え、現在は「元気です」と話す中、司会の黒柳徹子が「トムさんは現在お元気？」と質問した。す