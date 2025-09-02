中国メディアの大象新聞によると、河北省秦皇島市のサファリパークでこのほど、車2台の接触事故があり、近くに2頭のトラがいる中、それぞれの車に乗っていた人たちが車から降りて口論を始めるということがあった。その様子を捉えた動画がSNS上に投稿された。サファリパークの関係者によると、警備員が口論している人たちに対し、直ちに車内に戻るよう促したという。SNS上では、動画を見た人から「道路脇に電気柵のようなものがある