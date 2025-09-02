歌手の渡辺美里（59）が1日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に、タレントの小堺一機（69）とともに出演。共演したラジオの裏側を明かした。小堺は「僕が“映画音楽に乾杯”っていう番組をNHKでやらせてもらって。そこに美里さんがいらしたんですよね。それからご縁がつながって、有楽町の放送局でずっとご一緒させてもらったり」と2人の出会いからラジオ「小堺一機と渡辺美里のスーパーオフショ