昨夏から続くコメの高騰に、新たな不安の種が生じている。各地の水田に稲を食い荒らすカメムシが大量発生しているのだ。近年の猛暑や暖冬が影響したとみられ、都道府県による今夏の「カメムシ注意報」は延べ４６件と過去１０年で最多を更新した。国は増産を通じてコメ不足の打開を図るが、頼みとする２０２５年産米の不作を招く恐れも出ている。（渡辺星太）■収穫１割減「４年前から稲につき始め、昨年は田んぼいっぱいに広が