イオレが続急伸している。同社は１日の取引終了後、暗号資産金融事業に関する戦略発表会を１０月に開催すると公表。これを材料視した買いが入ったようだ。同社は中期経営計画の中核に暗号資産金融事業を位置付けている。発表会では、暗号資産を活用した金融業のインフラともいえる構想「ＮｅｏＣｒｙｐｔｏＢａｎｋ戦略」についての詳細などを示す。開催日や登壇者などについては９月１６日に特設ページで発表する予定