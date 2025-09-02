午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９６８、値下がり銘柄数は５９１、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に卸売、海運、鉄鋼、石油・石炭など。値下がりで目立つのはサービス、その他製品、機械など。 出所：MINKABU PRESS